 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПравительство планирует привлечь в госбюджет 2,3 млрд грн от малой приватизации до конца года

Правительство планирует привлечь в госбюджет 2,3 млрд грн от малой приватизации до конца года

В этом году бюджет получил от малой приватизации 1,9 млрд грн, а до конца года эту сумму планируется увеличить до 2,3 млрд грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

"От малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн. К концу 2020 году эта сумма увеличится до 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство поддерживает приватизацию предприятий и продолжает держать курс на сокращение участия государства в экономике.

"Это одна из тридцати инициатив векторов развития, которые мы представили вместе с аудитом. Реформа приватизации - это максимальная передача управления государственными предприятиями, чтобы они работали в рыночной экономике без влияния государства", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

В то же время, в Фонде государственного имущества отметили, что изменили подход к процессу приватизации. Это увеличило количество участников на половину. Поэтому, благодаря эффективной работе сайта участники аукционов могут принять участие в приобретении не только предприятий, но и другого государственного имущества.

Шмыгаль также также поручил Министерству финансов совместно с Государственной налоговой службой отработать с Фондом госимущества реструктуризацию налоговых долгов предприятий, что позволит повысить эффективность приватизации.

Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно в ближайшее время подготовить законопроект о восстановлении проведения аукционов для большой приватизации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

12 ноября, 2020 четверг

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать