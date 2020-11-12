Правительство планирует привлечь в госбюджет 2,3 млрд грн от малой приватизации до конца года

12 ноября, 2020, 15:39

В этом году бюджет получил от малой приватизации 1,9 млрд грн, а до конца года эту сумму планируется увеличить до 2,3 млрд грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

"От малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн. К концу 2020 году эта сумма увеличится до 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство поддерживает приватизацию предприятий и продолжает держать курс на сокращение участия государства в экономике.

"Это одна из тридцати инициатив векторов развития, которые мы представили вместе с аудитом. Реформа приватизации - это максимальная передача управления государственными предприятиями, чтобы они работали в рыночной экономике без влияния государства", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

В то же время, в Фонде государственного имущества отметили, что изменили подход к процессу приватизации. Это увеличило количество участников на половину. Поэтому, благодаря эффективной работе сайта участники аукционов могут принять участие в приобретении не только предприятий, но и другого государственного имущества.

Шмыгаль также также поручил Министерству финансов совместно с Государственной налоговой службой отработать с Фондом госимущества реструктуризацию налоговых долгов предприятий, что позволит повысить эффективность приватизации.

Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно в ближайшее время подготовить законопроект о восстановлении проведения аукционов для большой приватизации.

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