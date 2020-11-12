Последнее, что могут закрыть из-за коронавируса, - это школы и детсады, - Госпотребслужба Киева
12 ноября, 2020, 10:11
В школах и детских садах наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Школы и детские сады - это последнее, что может приостанавливать деятельность, потому что по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, болеют меньше 1%. Это считаются и ученики, и персонал, и учителя", - сказал он.
По его словам, садики и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.
- Напомним, 11 ноября правительство приняло решение вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.
- Кроме того, в Украине введен "карантин выходного дня".
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