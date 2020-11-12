Победил тот, кто слабее: тренер сборной Польши сделал парадоксальный вывод из матча с Украиной

12 ноября, 2020, 10:46

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек признал, что, несмотря на поражение в товарищеском матче, Украина выглядела лучше его команды

Об этом сообщает Польский футбольный союз.

После победы Польши над Украиной со счетом 2:0 Бженчек констатировал, что команда Андрея Шевченко выглядела лучше.

"Мы удовлетворены победой, но знаем, что играли с сильной командой, которая сегодня была лучшей. Нам повезло в нескольких ситуациях, соперник не забил пенальти. Мы понимаем, сколько ошибок допустили, особенно во втором тайме, когда вели в два гола. Отсутствовал расчет, было много простых ошибок, неточностей. Мы теряли мяч в центре поля, Украина шла в контратаки. Мы плохо проявили себя в позиционных атаках. Однако это хороший материал для анализа", - сказал Бженчек.

Напомним, 11 ноября в Хожуве сборная Польши победила Украину со счетом 2:0.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной поражения от Польши в товарищеском матче стала неудовлетворительная реализация моментов.

Кроме этого, Андрей Шевченко поддержал голкипера Андрея Лунина, который допустил грубую ошибку в матче с Польшей.

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