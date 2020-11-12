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Espreso.tvСпортПобедил тот, кто слабее: тренер сборной Польши сделал парадоксальный вывод из матча с Украиной

Победил тот, кто слабее: тренер сборной Польши сделал парадоксальный вывод из матча с Украиной


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек признал, что, несмотря на поражение в товарищеском матче, Украина выглядела лучше его команды

Об этом сообщает Польский футбольный союз.

После победы Польши над Украиной со счетом 2:0 Бженчек констатировал, что команда Андрея Шевченко выглядела лучше.

"Мы удовлетворены победой, но знаем, что играли с сильной командой, которая сегодня была лучшей. Нам повезло в нескольких ситуациях, соперник не забил пенальти. Мы понимаем, сколько ошибок допустили, особенно во втором тайме, когда вели в два гола. Отсутствовал расчет, было много простых ошибок, неточностей. Мы теряли мяч в центре поля, Украина шла в контратаки. Мы плохо проявили себя в позиционных атаках. Однако это хороший материал для анализа", - сказал Бженчек.

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