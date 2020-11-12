Победил тот, кто слабее: тренер сборной Польши сделал парадоксальный вывод из матча с Украиной
Об этом сообщает Польский футбольный союз.
После победы Польши над Украиной со счетом 2:0 Бженчек констатировал, что команда Андрея Шевченко выглядела лучше.
"Мы удовлетворены победой, но знаем, что играли с сильной командой, которая сегодня была лучшей. Нам повезло в нескольких ситуациях, соперник не забил пенальти. Мы понимаем, сколько ошибок допустили, особенно во втором тайме, когда вели в два гола. Отсутствовал расчет, было много простых ошибок, неточностей. Мы теряли мяч в центре поля, Украина шла в контратаки. Мы плохо проявили себя в позиционных атаках. Однако это хороший материал для анализа", - сказал Бженчек.
- Напомним, 11 ноября в Хожуве сборная Польши победила Украину со счетом 2:0.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной поражения от Польши в товарищеском матче стала неудовлетворительная реализация моментов.
- Кроме этого, Андрей Шевченко поддержал голкипера Андрея Лунина, который допустил грубую ошибку в матче с Польшей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-