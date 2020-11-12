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Espreso.tvЭкономикаПЦР-тестирование на COVID-19 в Украине проводят 58 частных лабораторий, - Ляшко

ПЦР-тестирование на COVID-19 в Украине проводят 58 частных лабораторий, - Ляшко


фото: interfax.ua
В ноябре ПЦР-тестирование проводят в 124 лабораториях всех форм собственности, из которых 66 - государственные, а 58 - частные

Об этом во время брифинга сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"По состоянию на ноябрь ПЦР-исследования проводят 124 лаборатории всех форм собственности, из них 66 - лаборатории государственных и коммунальных медучреждений, 58 - частные. В октябре - ноябре частные лаборатории проводят в среднем 12 тыс. исследований в сутки, или 30% всех исследований", - сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, большое количество заборов образцов на анализы проводят мобильные бригады.

В частности, по информации Ляшко, в апреле - ноябре 2020 года мобильные бригады осуществили почти 1,7 млн заборов образцов для проведения исследований методом ПЦР. Наибольшее количество выездов было в Киеве, а также Киевской и Тернопольской областях.

По словам Ляшко, в июле было проведено 370 тыс. ПЦР-тестов, в августе - 521 тыс., в сентябре - 727 тыс., в октябре - 990 тыс. При этом с апреля по конец октября было выделено 251 млн грн на работу мобильных бригад.

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