Он - больше, чем видосики, - советник Ермака о возвращении Зеленского к формату видеоблогов
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Украинской правде.
"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики - это мало. Он - больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован, - это именно то", - сказал Подоляк.
Он пояснил, что относительно новый формат коммуникации нужен из-за недостаточности медиаресурсов для распространения позиции власти.
Именно поэтому сейчас разрабатывается концепция видеоблогов. Планируется, что блог будет продолжаться не более 10 минут и охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбэк, уточнил Подоляк.
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