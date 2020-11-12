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Espreso.tvОбществоОн - больше, чем видосики, - советник Ермака о возвращении Зеленского к формату видеоблогов

Он - больше, чем видосики, - советник Ермака о возвращении Зеленского к формату видеоблогов


фото: Facebook Михайла Подоляка
В Офисе президента планируют снова общаться с обществом через видеоблоги, но на этот раз планируют запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Украинской правде.

"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики - это мало. Он - больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован, - это именно то", - сказал Подоляк.

Он пояснил, что относительно новый формат коммуникации нужен из-за недостаточности медиаресурсов для распространения позиции власти.

Именно поэтому сейчас разрабатывается концепция видеоблогов. Планируется, что блог будет продолжаться не более 10 минут и охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбэк, уточнил Подоляк.

Читайте также: Зеленский лечится в "Феофании", он не видится с семьей и Ермаком, - советник председателя ОПГ

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