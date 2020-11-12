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Espreso.tvОбществоОман и Украина впервые провели переговоры на уровне заместителей министров МИД

Оман и Украина впервые провели переговоры на уровне заместителей министров МИД

12 ноября в режиме видеоконференции состоялись переговоры между заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником и заместителем министра иностранных дел Султаната Оман Халифой аль-Харти

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Telegram.

Отмечается, что переговоры на уровне заместителей глав МИД двух стран проводились впервые в истории двусторонних отношений.

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Заместители министров отметили важность поддержания политического диалога между Украиной и Оманом, в частности в формате регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Украинский дипломат Дмитрий Сеник пригласил Халифа аль-Харти посетить Украину.

Оманская сторона также приветствовала инициативу заместителя министра организовать визит бизнес-делегации в Маскату с целью активизации контактов между товаропроизводителями.

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"Украина и Оман имеют значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества. В частности, увеличение объемов поставок украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции на оманский рынок позволит повысить уровень продовольственной безопасности Султаната", - подчеркнул Дмитрий Сеник.

Отметим, товарооборот товарами между Украиной и Оманом в 2019 году составил 89,1 млн долл. США (на отечественный экспорт пришлось 79,45 млн долл. США). В январе-августе 2020 он был равен 78,88 млн долл. США (из которых украинский экспорт - 63,78 млн долл. США).

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В декабре 2018 г. Маскат посетила экспортная миссия украинских товаропроизводителей. В апреле и октябре 2019 состоялись украино-оманские бизнес-форумы с участием делегаций региональных ТПП провинций Северная Аш-Шаркия и Аль-Бурейми. 6 ноября 2019 в г. Маскат состоялся первый раунд политических консультаций между МИД Украины и Султаната Оман.

 

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