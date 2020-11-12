Оман и Украина впервые провели переговоры на уровне заместителей министров МИД
Об этом сообщает пресс-служба МИД в Telegram.
Отмечается, что переговоры на уровне заместителей глав МИД двух стран проводились впервые в истории двусторонних отношений.
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Заместители министров отметили важность поддержания политического диалога между Украиной и Оманом, в частности в формате регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Украинский дипломат Дмитрий Сеник пригласил Халифа аль-Харти посетить Украину.
Оманская сторона также приветствовала инициативу заместителя министра организовать визит бизнес-делегации в Маскату с целью активизации контактов между товаропроизводителями.
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"Украина и Оман имеют значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества. В частности, увеличение объемов поставок украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции на оманский рынок позволит повысить уровень продовольственной безопасности Султаната", - подчеркнул Дмитрий Сеник.
Отметим, товарооборот товарами между Украиной и Оманом в 2019 году составил 89,1 млн долл. США (на отечественный экспорт пришлось 79,45 млн долл. США). В январе-августе 2020 он был равен 78,88 млн долл. США (из которых украинский экспорт - 63,78 млн долл. США).
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В декабре 2018 г. Маскат посетила экспортная миссия украинских товаропроизводителей. В апреле и октябре 2019 состоялись украино-оманские бизнес-форумы с участием делегаций региональных ТПП провинций Северная Аш-Шаркия и Аль-Бурейми. 6 ноября 2019 в г. Маскат состоялся первый раунд политических консультаций между МИД Украины и Султаната Оман.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным , хотя в рамках поездки Владимир Зеленский фотографировался с Оманским чиновником.
- Журналисты проекта "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
- 14 февраля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы с целью истребования документов о изменения в декларации президента Украины Владимира Зеленского.
- Впоследствии, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал, что чартерный самолет из Омана , которым в январе в Киев возвращался президент Владимир Зеленский , оплатил Султанат Оман.
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