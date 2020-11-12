Официальный курс: цена доллара снова пошла вверх

12 ноября, 2020, 09:12

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 12 ноября 2020 года на отметке 28,16 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По состоянию на 11 ноября курс составил 28,12 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 12 ноября установлен на уровне 33,14 грн/евро. По состоянию на 10 ноября курс составлял 33,20 грн/евро.

На наличном рынке 12 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,31, продают - по 28,38 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,25 до 28,40 грн/$, продажи - в пределах 28,34-29,20 грн/$.

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