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Espreso.tvЭкономикаМолдова возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Молдова возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной


фото: dpsu.gov.ua
Молдова возобновила работу пунктов пропуска "Бессарабьяска - Серпневое" и "Новые Трояны - Чадыр-Лунка" на границе с Украиной

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, 12 ноября в 8:00 возобновлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бессарабьяска - Серпневое" и "Новые Трояны - Чадыр-Лунка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах на границе с Республикой Молдовой еще в конце мая. Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.

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