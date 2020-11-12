Молдова возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной

12 ноября, 2020, 12:30

Молдова возобновила работу пунктов пропуска "Бессарабьяска - Серпневое" и "Новые Трояны - Чадыр-Лунка" на границе с Украиной

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, 12 ноября в 8:00 возобновлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бессарабьяска - Серпневое" и "Новые Трояны - Чадыр-Лунка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах на границе с Республикой Молдовой еще в конце мая. Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.

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