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Espreso.tvЭкономикаМелитопольская черешня и гуцульская брынза получат защиту в ЕС как географические указания

Мелитопольская черешня и гуцульская брынза получат защиту в ЕС как географические указания

Мелитопольская черешня, гуцульская овечья и коровья брынза получат правовую охрану в Европейском Союзе как защищенные географические указания

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Украина заявила о намерении получить в Европейском Союзе правовую охрану для трех новых географических указаний Украины, зарегистрированных в соответствии с европейскими стандартами", - говорится в сообщении.

В частности, правовую охрану в ЕС смогут получить гуцульская овечья брынза, гуцульская коровья брынза и мелитопольская черешня.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Романишина, для украинских производителей правовая охрана в ЕС - это возможность выхода на европейский рынок продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, повышает рентабельность украинских товаров и их репутацию, стимулирует внимание к регионам их происхождения и положительно влияет на развитие туризма.

В пресс-службе добавили, что в следующем году Украина планирует получить географические указания для меда, орехов, а также украинских вин.

  • Напомним, ранее экспертный совет рекомендовал министерству культуры и информполитики включить в Национальный перечень культурного наследия культуру приготовления украинского борща.
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