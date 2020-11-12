Локдаун выходного дня: Минэкономики расширит поддержку бизнеса и частично безработных
Об этом сообщила пресс служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Существующие программы поддержки, в частности "Доступные кредиты 5-7-9", "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса. Кроме того, нарабатываются новые форматы поддержки", - говорится в сообщении.
В частности, в рамках программы "5-7-9" министерство рассматривает повышение максимально допустимого для участия в программе уровня годового дохода предприятий, возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года. Кроме того, рассматривается возможность покрытия государством 80% кредита, а также послабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала.
Также будет продолжаться поддержка по программе "Частичная безработица". В частности, к существующему бюджету этой программы дополнительно выделено 80 млн грн.
"Главная цель - помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места", - пояснили в пресс-службе.
Еще одним вариантом поддержки бизнеса, который рассматривает Минэкономики, является получение бизнесом грантов, при этом предприниматели высказали пожелание поднять существующие лимиты финансовой поддержки.
В пресс-службе добавили, что для дальнейшего активного диалога, детального обсуждения всех вопросов и наработок сбалансированных решений по поручению премьер-министра Украины в ближайшее время будет создана рабочая группа. В ее состав войдут представители Минэкономики, Минфина, профильного комитета и бизнеса.
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