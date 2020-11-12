Киев присоединился к международной акции Pneumolight по случаю Всемирного дня борьбы с пневмонией

12 ноября, 2020, 22:13

В четверг, 12 ноября Киев присоединился к всемирной акции Pneumolight в рамках Всемирного дня борьбы с пневмонией

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В этот день в 47 странах мира голубыми огнями подсветят около 206 зданий и объектов инфраструктуры для повышения осведомленности об этом заболевании.

В Киеве в этот день в рамках акции подсветили Подольско-Воскресенский мостовой переход и Парковый пешеходный мост через Днепр.

Инициатор акции - Ассоциация поддержки больных пневмонией и членов их семей (NEUMOAI).

В знак солидарности с городами, которые испытывают кризис от пневмонии, всех желающих приглашают присоединиться к акции Pneumolight и разместить свои фотографии в социальных сетях с хэштегом #pneumolight #everybreathcounts @neumoai

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