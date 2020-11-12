Киев присоединился к международной акции Pneumolight по случаю Всемирного дня борьбы с пневмонией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В этот день в 47 странах мира голубыми огнями подсветят около 206 зданий и объектов инфраструктуры для повышения осведомленности об этом заболевании.
В Киеве в этот день в рамках акции подсветили Подольско-Воскресенский мостовой переход и Парковый пешеходный мост через Днепр.
Инициатор акции - Ассоциация поддержки больных пневмонией и членов их семей (NEUMOAI).
В знак солидарности с городами, которые испытывают кризис от пневмонии, всех желающих приглашают присоединиться к акции Pneumolight и разместить свои фотографии в социальных сетях с хэштегом #pneumolight #everybreathcounts @neumoai
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-