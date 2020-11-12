Конституционный суд обвинил НАПК в самоустранении от выполнения полномочий якобы из-за решения КСУ

12 ноября, 2020, 17:20

Конституционный суд Украины (КСУ) обвинил Национальное агентство по предупреждению коррупции в самоустранении от выполнения полномочий якобы из-за решения суда

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

"Прикрываясь решением Конституционного Суда Украины, НАПК самоустраняется от выполнения своих полномочий", - говорится в заявлении.

В пресс-службе КСУ отметили, что НАПК регулярно публикует информацию о невозможности выполнения своих полномочий, связывая это с Решением КСУ от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020. Последний раз НАПК отметили, что решение КСУ осложнило проверку информации в отчетах политических партий.

"Таким образом, системно прикрываясь решением Конституционного Суда Украины, Национальное агентство по предупреждению коррупции ежедневно нарушает законодательство в сфере борьбы с коррупцией и самоустраняется от выполнения полномочий", - отметили в КСУ.

В то же время, отметили в пресс-службе, непонимание решения суда или его неправильная трактовка приводит к негативным последствиям в целом. В КСУ отметили, что суд по ходатайству участника конституционного производства, который принимал участие в деле, может разъяснить порядок исполнения решения суда. Право на такое ходатайство имеют субъект представления, президент Украины и глава парламента.

В КСУ также подчеркнули, что разъяснения того, как необходимо применять решение суда, остановит его произвольное толкование и будет побуждать НАПК нести ответственность за свои действия.

Отметим, ранее "Радио Свобода" сообщил, что НАПК не может проверить информацию о финансировании "Партии Шария" из-за решения Конституционного суда, который признал неконституционными отдельные полномочия агентства.

В ответ на запрос "Радио Свобода" НАПК сообщил, что 13 октября получило заявление общественной организации "ТОМ 14", которая создает проект журналистских расследований "Наши деньги", о возможных нарушениях требований Закона Украины "О политических партиях в Украине" в части финансирования политических сил. За день до этого журналисты сообщили, что "Партию Шария" финансирует сеть автозаправок "БРСМ-Нафта"

"Освещены факты и обстоятельства и добавлены материалы планировалось объективно и всесторонне учесть в пределах компетенции при осуществлении анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2020 после его поступления в Национальное агентство", - рассказали в НАПК.

При этом агентство отметило, что в связи с действием карантинных мероприятий срок представления отчетов за первый, второй и третий кварталы 2020 продлен до 9 февраля 2021 включительно. По состоянию на 11 ноября отчет "Партии Шария" за второй квартал 2020 году в НАПК не поступал.

"Обращаем внимание, что согласно решению Конституционного суда Украины от 27.10.2020 № 13-р / 2020 отдельные полномочия Национального агентства признаны неконституционными, в частности в части направления запросов к субъектам хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений для получения информации, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач ", - отметили в агентстве.

"Таким образом, осуществление указанного анализа Национальным агентством исключено в полном объеме до принятия проекта закона, положения которого восстановят систему предотвращения коррупции в Украине в целом", - подытожили в Назка.

Согласно украинскому законодательству, отражение в отчете заведомо недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины.

Также в случае неуказания всех сведений, которые должны отражаться политической партией в отчете, информация считается неполной и является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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