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Espreso.tvОбществоКомитет Рады одобрил законодательные изменения, которые предлагают лишать вещателя лицензии за оправдание российской агрессии

Комитет Рады одобрил законодательные изменения, которые предлагают лишать вещателя лицензии за оправдание российской агрессии

Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел и одобрил законопроект №4188, который предусматривает штрафы и аннулирование лицензий телеканалов, на которых оправдывают российскую агрессию

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Комитет принял решение рекомендовать принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" относительно противодействия информационной войне №4188", - отмечает аппарат ВР.

Законопроект предлагает запретить телерадиокомпаниям использовать трансляцию высказываний, содержащих отрицание факта военной агрессии РФ, оккупации Россией части территории Украины и ведения РФ гибридной войны против Украины.

В проект закона говорится, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения этой нормы.

Если нарушения не устранили в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацсовет сможет обратиться с иском в суд. Ведомство уполномочено требовать аннулирования лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.

Напомним, соответствующий законопроект внесли в Раду в начале октября.

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