Комитет Рады одобрил законодательные изменения, которые предлагают лишать вещателя лицензии за оправдание российской агрессии
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
"Комитет принял решение рекомендовать принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" относительно противодействия информационной войне №4188", - отмечает аппарат ВР.
Законопроект предлагает запретить телерадиокомпаниям использовать трансляцию высказываний, содержащих отрицание факта военной агрессии РФ, оккупации Россией части территории Украины и ведения РФ гибридной войны против Украины.
В проект закона говорится, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения этой нормы.
Если нарушения не устранили в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацсовет сможет обратиться с иском в суд. Ведомство уполномочено требовать аннулирования лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.
Напомним, соответствующий законопроект внесли в Раду в начале октября.
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