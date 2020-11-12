Комитет Рады одобрил законодательные изменения, которые предлагают лишать вещателя лицензии за оправдание российской агрессии

12 ноября, 2020, 17:58

Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел и одобрил законопроект №4188, который предусматривает штрафы и аннулирование лицензий телеканалов, на которых оправдывают российскую агрессию

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Комитет принял решение рекомендовать принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" относительно противодействия информационной войне №4188", - отмечает аппарат ВР.

Законопроект предлагает запретить телерадиокомпаниям использовать трансляцию высказываний, содержащих отрицание факта военной агрессии РФ, оккупации Россией части территории Украины и ведения РФ гибридной войны против Украины.

В проект закона говорится, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения этой нормы.

Если нарушения не устранили в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацсовет сможет обратиться с иском в суд. Ведомство уполномочено требовать аннулирования лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.

Напомним, соответствующий законопроект внесли в Раду в начале октября.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо