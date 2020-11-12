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Espreso.tvОбществоГПСУ и ВСУ начали совместные учения по стандартам НАТО

ГПСУ и ВСУ начали совместные учения по стандартам НАТО

Сотрудники Госпогранслужбы и 58-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ им. гетмана Ивана Выговского начали совместные учения в рамках JMTG-U (Объединенной многонациональной тренировочной группы Украина)

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Учения начались на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

"До 26 декабря участники учений пройдут сложный курс подготовки по стандартам НАТО, начиная от индивидуальной подготовки, заканчивая комплексным тренировкам в составе батальона и бригады", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что пограничники изучают структуру и требования руководящих документов НАТО по вопросам подготовки, планирования и применения подразделений, осмысливают определенное задание, учатся проводить расчет времени и осуществляют планирование действий совместно с подразделениями ВСУ.

"Меры объединенной подготовки дают возможность осуществлять подготовку составляющих сил безопасности и обороны по единому замыслу и плану к выполнению задач по защите государства. Проведение таких учений позволяет ГПСУ приобретать определенных возможностей совместно с ВСУ и в дальнейшем качественно организовывать взаимодействие и быть взаимосовместимыми в ходе проведения операций и специальных действий ", - отметили в ГПСУ.

"Объединенная многонациональная тренировочная группа - Украина" (Joint Multinational Training Group - Ukraine) - один из элементов практической помощи Украине от стран-членов НАТО. Деятельность группы заключается в подготовке подразделений сил безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами и принципами НАТО.

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