ГПСУ и ВСУ начали совместные учения по стандартам НАТО
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Учения начались на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.
"До 26 декабря участники учений пройдут сложный курс подготовки по стандартам НАТО, начиная от индивидуальной подготовки, заканчивая комплексным тренировкам в составе батальона и бригады", - говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что пограничники изучают структуру и требования руководящих документов НАТО по вопросам подготовки, планирования и применения подразделений, осмысливают определенное задание, учатся проводить расчет времени и осуществляют планирование действий совместно с подразделениями ВСУ.
"Меры объединенной подготовки дают возможность осуществлять подготовку составляющих сил безопасности и обороны по единому замыслу и плану к выполнению задач по защите государства. Проведение таких учений позволяет ГПСУ приобретать определенных возможностей совместно с ВСУ и в дальнейшем качественно организовывать взаимодействие и быть взаимосовместимыми в ходе проведения операций и специальных действий ", - отметили в ГПСУ.
"Объединенная многонациональная тренировочная группа - Украина" (Joint Multinational Training Group - Ukraine) - один из элементов практической помощи Украине от стран-членов НАТО. Деятельность группы заключается в подготовке подразделений сил безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами и принципами НАТО.
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