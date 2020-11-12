Футболисты "Барселоны" отвергли предложение клуба о снижении зарплат из-за пандемии

12 ноября, 2020, 12:05

Игроки "Барселоны" не согласились на просьбу клуба о снижении зарплат из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

В клубе сообщили, что провели с группой игроков переговоры о возможности сокращения зарплаты в связи с тяжелым финансовым положением клуба, но договоренности не достигли.

"После нескольких дней напряженных встреч и переговоров, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения. Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам с целью урегулирования серьезной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приведет к сокращению доходов клуба более чем на 300 млн евро в сезоне 2020/2021, что заставляет скорректировать зарплату на 191 млн евро", - отметили в "Барселоне".

Сейчас стороны взяли в переговорах паузу и вернуться к ним 23 ноября.

В марте аргентинец Лионель Месси поддержал идею уменьшения зарплат футболистов "Барселоны" из-за пандемии коронавируса.

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