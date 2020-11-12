Франция сенсационно проиграла Финляндии дома

12 ноября, 2020, 00:01

В товарищеском матче сборная Финляндии на выезде победила Францию со счетом 0:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

На 28-й минуте встречи Маркус Форсс открыл счет в матче. За 3 минуты финнам удалось удвоить преимущество - отличился Онни Валакари. Французы голами не ответил.

14-го ноября сборная Франции сыграет против Португалии в Лиге наций, а 17-го встретится со Швецией дома. На Финляндию ждут матчи против Болгарии (15 ноября) и Уэльса (18 ноября).

Товарищеский матч

11 ноября

Франция - Финляндия 0:2

Голы: Форсс, 28 Валакари, 31

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