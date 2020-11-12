Франция сенсационно проиграла Финляндии дома
12 ноября, 2020, 00:01
В товарищеском матче сборная Финляндии на выезде победила Францию со счетом 0:2
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На 28-й минуте встречи Маркус Форсс открыл счет в матче. За 3 минуты финнам удалось удвоить преимущество - отличился Онни Валакари. Французы голами не ответил.
14-го ноября сборная Франции сыграет против Португалии в Лиге наций, а 17-го встретится со Швецией дома. На Финляндию ждут матчи против Болгарии (15 ноября) и Уэльса (18 ноября).
Товарищеский матч
11 ноября
Франция - Финляндия 0:2
Голы: Форсс, 28 Валакари, 31
- 11 ноября в товарищеском матче сборная Греции победила Кипр со счетом 2:1 .
- В другом матче сборная Румынии победила Беларусь со счетом 5:3.
- 11 ноября сборная Польши победила Украину со счетом 2:0.
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