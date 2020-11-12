Французский бомбардир может стать одноклубником Ярмоленко
12 ноября, 2020, 18:01
Французский нападающий Оливье Жиру собирается покинуть лондонский "Челси" в январе
Об этом сообщает Goal.com .
В услугах Жиру заинтересован лондонский "Вест Хэм". Английский клуб намерен подписать французского бомбардира в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Оливье Жиру провел 6 матчей за "Челси", в которых забил 1 мяч. Его контракт истекает летом 2021 года.
Форвард забил 42 мяча в футболке национальной команды Франции и является вторым бомбардиром в истории своей сборной.
- Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.
- Позже стало известно, что Жиру после разгрома Украины в товарищеском матче взял автограф у главного тренера соперников Андрея Шевченко.
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