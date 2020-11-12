Французский бомбардир может стать одноклубником Ярмоленко

12 ноября, 2020, 18:01

Французский нападающий Оливье Жиру собирается покинуть лондонский "Челси" в январе

Об этом сообщает Goal.com .

В услугах Жиру заинтересован лондонский "Вест Хэм". Английский клуб намерен подписать французского бомбардира в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 6 матчей за "Челси", в которых забил 1 мяч. Его контракт истекает летом 2021 года.

Форвард забил 42 мяча в футболке национальной команды Франции и является вторым бомбардиром в истории своей сборной.

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.

Позже стало известно, что Жиру после разгрома Украины в товарищеском матче взял автограф у главного тренера соперников Андрея Шевченко.

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