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Espreso.tvСпортФранцузский бомбардир может стать одноклубником Ярмоленко

Французский бомбардир может стать одноклубником Ярмоленко


фото: Getty Images
Французский нападающий Оливье Жиру собирается покинуть лондонский "Челси" в январе

Об этом сообщает Goal.com .

В услугах Жиру заинтересован лондонский "Вест Хэм". Английский клуб намерен подписать французского бомбардира в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 6 матчей за "Челси", в которых забил 1 мяч. Его контракт истекает летом 2021 года.

Форвард забил 42 мяча в футболке национальной команды Франции и является вторым бомбардиром в истории своей сборной.

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