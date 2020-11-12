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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" Вида получил положительный тест на COVID-19 во время матча, его заменили и изолировали

Экс-футболист "Динамо" Вида получил положительный тест на COVID-19 во время матча, его заменили и изолировали


фото: Reuters
Хорватский защитник Домагой Вида получил положительный тест на коронавирус во время товарищеского матча против Турции

Об этом сообщает Jutarnji list.

Вида был заменен в перерыве товарищеского матча с Турцией из-за положительного результата теста на COVID-19.

Бывший защитник "Динамо" вместе с остальными хорватскими футболистами 9 ноября сдал отрицательный тест, но сделанный в день матча тест дал "потенциально положительный результат", о чем стало известно непосредственно во время игры.

Вида был заменен в перерыве и сразу изолирован.

31-летний Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2017 годы.

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