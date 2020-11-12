Экс-футболист "Динамо" Вида получил положительный тест на COVID-19 во время матча, его заменили и изолировали
12 ноября, 2020, 09:11
Хорватский защитник Домагой Вида получил положительный тест на коронавирус во время товарищеского матча против Турции
Об этом сообщает Jutarnji list.
Вида был заменен в перерыве товарищеского матча с Турцией из-за положительного результата теста на COVID-19.
Бывший защитник "Динамо" вместе с остальными хорватскими футболистами 9 ноября сдал отрицательный тест, но сделанный в день матча тест дал "потенциально положительный результат", о чем стало известно непосредственно во время игры.
Вида был заменен в перерыве и сразу изолирован.
31-летний Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2017 годы.
- Напомним, 11 ноября сборные Хорватии и Турции сыграли вничью - 3:3 в товарищеском матче в Стамбуле.
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