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Espreso.tvЭкономикаЭкс-адвокат Януковича Бабиков оспаривает увольнение из ГБР в Окружном административном суде Киева

Экс-адвокат Януковича Бабиков оспаривает увольнение из ГБР в Окружном административном суде Киева


фото: 5.ua
Экс-адвокат Януковича Александр Бабиков оспаривает свое увольнение из Государственного бюро расследований (ГБР) в Окружном административном суде Киева (ОАСК)

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

"В Окружной административный суд города Киева с иском и заявлением о его обеспечении обратился Александр Бабиков. Ответчик - Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди указанных требований - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Бабикова с должности первого заместителя ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула. Также истец в целях защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска.

По информации пресс-службы, пока суд решает вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

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