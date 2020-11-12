Экс-адвокат Януковича Бабиков оспаривает увольнение из ГБР в Окружном административном суде Киева
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
"В Окружной административный суд города Киева с иском и заявлением о его обеспечении обратился Александр Бабиков. Ответчик - Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди указанных требований - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Бабикова с должности первого заместителя ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула. Также истец в целях защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска.
По информации пресс-службы, пока суд решает вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.
- Напомним, 2 ноября первый заместитель председателя ГБР Александр Бабиков был освобожден от должности.
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