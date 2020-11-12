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Espreso.tvХай-текДоставка с eBay для украинских покупателей: помощь и сопровождение

Доставка с eBay для украинских покупателей: помощь и сопровождение

Крупнейшие мировые торговые площадки практически не сотрудничают со странами СНГ, поэтому исключают доставку покупок в этот регион. С eBay такая же ситуация. Это уникальный сервис для покупки огромного количества товаров, но практически никто из продавцов не готов отправлять товары в Украину. От этого покупателей меньше не становится

Информация публикуется на правах рекламы.

Решается проблема легко – обращением к посреднику в лице компании USAinUA. Теперь каждый желающий может купить на ebay все что угодно, получив товар на домашний адрес в Украине. Также исключены любые проблемы при таможенном оформлении или переживание за сам товар. Профессиональные сотрудники USAinUA отвечают за качество и стабильность результатов.

Площадка eBay – лучшие товары по доступным ценам

Популярность торговой платформы в том, что большинство продавцов предлагают качественную, оригинальную и проверенную продукцию. Тут нет низкокачественных китайских товаров, зато можно приобрести необычные антикварные или редкие изделия. Среди наиболее актуальных категорий выделяют:

  • ювелирные украшения;
  • аксессуары и запчасти для автомобилей;
  • декоративную косметику;
  • духи;
  • спортивные товары;
  • одежду и многое другое.

Покупка осуществляется по аукциону или по фиксированной цене, которая установлена предварительно продавцом. Необходимо учитывать многочисленные нюансы, пройти регистрацию и настроить форматы оплаты. Также необходимо понимать, как именно продавцы описывают товары и какую информацию публикуют в карточке товара.

В чем заключается помощь USAinUA?

Любые посреднические действия, консультации и предоставление дополнительной информации – это обязанности соответствующих сотрудников. Клиенты могут уточнить данные по товару, получить адрес для доставки в Америке, попросить подобрать конкретную продукцию и многое другое. Сделка сопровождается от начала до конца, пока товар не прибудет в Украине и клиент не увидит его собственными глазами.

Сроки доставки сложно точно назвать, поэтому выделяется диапазон дней. Самый быстрый способ доставки – самолетом. По факту доставки в Украину заказ отправляется любым перевозчиком. Сотрудничество осуществляется только с проверенными транспортными компаниями, что гарантирует защищенность товара и отсутствие любых повреждений.

Участие в аукционах на eBay или простая покупка – это увлекательное занятие. Гарантировано удастся найти что-нибудь интересное для себя и совершить покупку по выгодной цене. Возможно, со временем будет налажен полноценный бизнеса.

 

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