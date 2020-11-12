Данилов недоволен выполнением Минобороны планов реформирования ОПК

12 ноября, 2020, 13:42

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов недоволен выполнением Министерством обороны планов реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба СНБО по итогам межведомственного совещания по вопросам развития ОПК и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины в 2020 году.

Данилов акцентировал внимание на недопустимо низком уровне выполнения центральными органами исполнительной власти указа президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает реформирование ОПК.

Секретарь Совета обратил внимание на неудовлетворительное выполнение ГОЗ (государственного оборонного заказа, - ред.). на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и министром обороны Украины.

Отмечается, что Данилов также заявил о необходимости принятия неотложных мер к повышению эффективности и результативности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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