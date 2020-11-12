ЦИК распустила Херсонскую областную ТИК из-за невыполнения решения суда и нарушения законодательства

12 ноября, 2020, 23:07

Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава Херсонской областной территориальной избирательной комиссии из-за нарушения законодательства

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, областные организации политических партий "НАШ КРАЙ", "слуги народа" и Херсонской региональной организации Политической партии "Партия Игоря Колихаева" НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ! "Подали в ЦИК скаргут с просьбой досрочно прекратить полномочия указанной комиссии за совершение им однократного грубого нарушения законодательства, установленного решением Пятого апелляционного административного суда.

Суд признал противоправной бездеятельность этой ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТВК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района Херсонской области по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов №3 и №5. ЦИК установила, что на момент рассмотрения этого вопроса Херсонская областная ТИК не выполнила постановление суда.

Кроме того, из обращения ЦИК узнала, что указанная ТИК не выполняет полномочия из-за невозможности собрать кворум, необходимый для полномочного принятия решений. При этом никаких документов по уважительным причинам отсутствия членов этой комиссии ЦИК не получила.

"Следовательно Комиссия удовлетворила указанные жалобы, признав противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК о невыполнении решения суда. Вместе с тем ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Херсонской областной ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении ЦИК.

Также ЦИК обязала Херсонскую областную ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно выполнить соответствующее постановление Пятого апелляционного административного суда.

Местные организации политических партий, по представлениям которых в состав ТИК были включены лица, чьи полномочия досрочно прекращены, могут не позднее 15:00 пятницы 13 ноября 2020 подать в ЦИК кандидатуры в новый состав комиссии.

Напомним, ранее ЦИК заявила , что результаты местных выборов не обнародуют из-за того, что в некоторых ТИК или продолжается пересчет голосов на выполнение решений судов, или завершается обжалования в судебном порядке решений ТИК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb