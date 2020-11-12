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Espreso.tvОбществоЧтобы выбрать способ лечения COVID-19, нужны шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением

Чтобы выбрать способ лечения COVID-19, нужны шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением

Врач-пульмонолог, заведующий инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук сказала, что, чтобы выбрать способ лечения, людям с симптомами COVID-19 нужно делать 6 анализов крови

Об этом она сказала в интервью Укринформу.

"Чтобы определиться, как лечить пациента с COVID-19, важны три обстоятельства. Первое - высокая температура и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе - сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье - 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения", - рассказала Светлана Гук.

По ее словам, на 5-7 день от начала первых симптомов (ломота, температура) не следует сбивать температуру, когда она не выше 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т. д.).

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