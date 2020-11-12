Британский тяжеловес обвинил россиянина Поветкина во лжи о COVID-19

12 ноября, 2020, 11:12

Британский боксер Диллиан Уайт заподозрил россиянина Александра Поветкина в симуляции заболевания коронавируса

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Уайта, россиянин мог соврать, что подхватил коронавирус, чтобы отложить реванш против британца.

"Лично я сомневаюсь, что Поветкин заболел коронавирусом. Я думаю, что ему просто нужно было больше времени на подготовку, потому что он серьезно пострадал в первом бою. После нашей первой встречи он взял перерыв, а я, несмотря на то что меня нокаутировали, сразу приступил к тренировкам", - сказал Уайт.

В конце августа Поветкин нокаутировал Уайта, 21 ноября боксеры должны были встретиться в реванше.

Напомним, 4 ноября Дерек Чисора получил предложение заменить Александра Поветкина в поединке против Диллиана Уайта.

11 ноября стало известно, что британский тяжеловес Дерек Чисора решил вернуться на ринг менее чем через месяц после поражения от украинца Александра Усика.

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