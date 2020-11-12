Байден назначит главой аппарата Белого дома советника, который боролся с лихорадкой Эбола
Об этом Байден написал в Twitter.
"Глубокий, разнообразный опыт и способность Рона Клейна работать с людьми из разных политических кругов - это именно то, что нужно для главы администрации Белого дома, когда мы противостоим этому периоду кризиса и снова объединяем нашу страну", - написал Байден.
Клейн был координатором мероприятий по борьбе с лихорадкой Эбола во время вспышки эпидемии в Западной Африке в 2014 году и разрабатывал план восстановления экономики в администрации президента Барака Обамы после финансового кризиса в 2009 году, сообщает Радио Свобода.
Клейн был главой администрации Байдена в течение первого срока Обамы. Он также был руководителем аппарата вице-президента Эла Гора в середине 1990-х годов и работал в Конгрессе, когда Байден был сенатором.
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Ron Klain's deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf- Joe Biden (@JoeBiden) November 12, 2020
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