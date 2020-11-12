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Espreso.tvМирБайден назначит главой аппарата Белого дома советника, который боролся с лихорадкой Эбола

Байден назначит главой аппарата Белого дома советника, который боролся с лихорадкой Эбола


фото: Reuters
Избранный президент США Джо Байден намерен назначить на должность главы аппарата Белого дома своего советника Рона Клейна

Об этом Байден написал в Twitter.

"Глубокий, разнообразный опыт и способность Рона Клейна работать с людьми из разных политических кругов - это именно то, что нужно для главы администрации Белого дома, когда мы противостоим этому периоду кризиса и снова объединяем нашу страну", - написал Байден.

Клейн был координатором мероприятий по борьбе с лихорадкой Эбола во время вспышки эпидемии в Западной Африке в 2014 году и разрабатывал план восстановления экономики в администрации президента Барака Обамы после финансового кризиса в 2009 году, сообщает Радио Свобода.

Клейн был главой администрации Байдена в течение первого срока Обамы. Он также был руководителем аппарата вице-президента Эла Гора в середине 1990-х годов и работал в Конгрессе, когда Байден был сенатором.

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