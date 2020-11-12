Банки в июле - сентябре сократили ставки по депозитам

12 ноября, 2020, 09:53

Стоимость 12-месячных гривневых депозитов физлиц за три месяца сократилась до 8,7% годовых, в долларах - до около 1,3% годовых

Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в июле - сентябре сокращение стоимости депозитов и кредитов замедлилось.

Так, стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц за квартал снизилась на 0,9 в. п. - до 8,7% годовых, в долларах США - около 1,3% годовых.

Отмечается, что спрэд между 3-месячным и 12-месячным депозитами в гривнях незначительно вырос - с 0,2 в. п. до 0,5 в. п., однако это не создавало стимулов для продления срочности депозитов.

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