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Espreso.tvОбществоАссоциация судей КСУ в отставке обратилась к Зеленскому: просят отозвать законопроект "о восстановлении доверия к судопроизводству"

Ассоциация судей КСУ в отставке обратилась к Зеленскому: просят отозвать законопроект "о восстановлении доверия к судопроизводству"

12 ноября появилось открытое письмо Ассоциации судей КСУ, они обращаются к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству"

Соответствующее заявление появилось на сайте КСУ .

Отмечается, что члены Ассоциации не разделяют реакцию политического истеблишмента и гражданского общества на решение от 27 октября, поскольку они в своих заявлениях "искажают его смысл и создают политическое напряжение вокруг суда".

"Такие чиновники вследствие или низкой квалификации, или умышленного искажения сути Решение №13-р / 2020 искусственно создают политическое напряжение вокруг Конституционного суда, заявляя, в частности: "закрыли реестр э-деклараций", "объявили о прекращении проверки в отношении лиц, претендующих на занятия публичных должностей", позволили получать ценные подарки". Однако такое не следует из содержания указанного решения ", - говорится в заявлении.

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Члены Ассоциации КСУ считают, что предложенные законопроекты противоречат Конституции. К таким документам Ассоциация относит законопроекты №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" и № 4304 "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса Украины", в которых предлагается признать упомянутое решение суда "ничтожным", прекратить полномочия судей КС и восстановить действие отмененных норм закона.

"Недопустимы и законопроекты, направленные на блокирование деятельности Конституционного суда путем непропорционального увеличения кворума для правомочности заседаний Конституционного суда, чрезмерное увеличение количества голосов для принятия решения и даже вообще лишения финансирования Конституционного суда", - говорится в заявлении.

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