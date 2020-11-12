Ассоциация судей КСУ в отставке обратилась к Зеленскому: просят отозвать законопроект "о восстановлении доверия к судопроизводству"
Соответствующее заявление появилось на сайте КСУ .
Отмечается, что члены Ассоциации не разделяют реакцию политического истеблишмента и гражданского общества на решение от 27 октября, поскольку они в своих заявлениях "искажают его смысл и создают политическое напряжение вокруг суда".
"Такие чиновники вследствие или низкой квалификации, или умышленного искажения сути Решение №13-р / 2020 искусственно создают политическое напряжение вокруг Конституционного суда, заявляя, в частности: "закрыли реестр э-деклараций", "объявили о прекращении проверки в отношении лиц, претендующих на занятия публичных должностей", позволили получать ценные подарки". Однако такое не следует из содержания указанного решения ", - говорится в заявлении.
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Члены Ассоциации КСУ считают, что предложенные законопроекты противоречат Конституции. К таким документам Ассоциация относит законопроекты №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" и № 4304 "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса Украины", в которых предлагается признать упомянутое решение суда "ничтожным", прекратить полномочия судей КС и восстановить действие отмененных норм закона.
"Недопустимы и законопроекты, направленные на блокирование деятельности Конституционного суда путем непропорционального увеличения кворума для правомочности заседаний Конституционного суда, чрезмерное увеличение количества голосов для принятия решения и даже вообще лишения финансирования Конституционного суда", - говорится в заявлении.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности .
- Также, Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее восстановить антикоррупционное законодательство, иначе на кону окажется финансовая помощь и безвизовый режим с ЕС.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства " горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвиза Украины с ЕС уже нет .
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