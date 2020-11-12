39-летний Ибрагимович хочет продлить контракт с "Миланом" до 2022-го года

12 ноября, 2020, 19:36

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович хочет продлить контракт с клубом до лета 2022-го года

Об этом сообщает AC Milan Reports в twitter.

Златан Ибрагимович уверен, что по итогам нынешнего сезона "Милан" выйдет в Лигу чемпионов. 39-летний швед надеется еще сыграть в главном турнире Европы перед завершением карьеры.

Действующий контракт Ибрагимовича заканчивается 30 июня 2021 года. Форвард хочет продолжить свое соглашение до лета 2022-го.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел 9 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его "Милан" лидирует в турнирной таблице Серии А.

Milan Reports (@ACMReports) November 11, 2020

Напомним, 26 октября дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3: 3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии.

1 ноября гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии.

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