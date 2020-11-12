 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт39-летний Ибрагимович хочет продлить контракт с "Миланом" до 2022-го года

39-летний Ибрагимович хочет продлить контракт с "Миланом" до 2022-го года


фото: Getty Images
Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович хочет продлить контракт с клубом до лета 2022-го года

Об этом сообщает AC Milan Reports в twitter.

Златан Ибрагимович уверен, что по итогам нынешнего сезона "Милан" выйдет в Лигу чемпионов. 39-летний швед надеется еще сыграть в главном турнире Европы перед завершением карьеры.

Действующий контракт Ибрагимовича заканчивается 30 июня 2021 года. Форвард хочет продолжить свое соглашение до лета 2022-го.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел 9 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его "Милан" лидирует в турнирной таблице Серии А.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

12 ноября, 2020 четверг

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать