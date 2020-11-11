Зеленский подписал указ о защите прав пропавших без вести и жертв похищений
Об этом сообщает ОПУ.
Зеленский подписал указ "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных пропаж, членов их семей".
Указж предусматривает привлечение общественности, правозащитников и членов семей погибших воинов к разработке плана.
План должен обеспечить эффективную деятельность комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирование единого реестра таких лиц.
Предполагается, что правительство будет обеспечивать ежегодное проведение мероприятий к международному дню насильственных мер 30 августа. Подобные мероприятия должны будут обеспечивать облгосадминистрации и Киевская горгосадминистрация.
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