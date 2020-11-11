Зеленский подписал указ о защите прав пропавших без вести и жертв похищений

11 ноября, 2020, 20:36

Об этом сообщает ОПУ.

Зеленский подписал указ "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных пропаж, членов их семей".

Указж предусматривает привлечение общественности, правозащитников и членов семей погибших воинов к разработке плана.

План должен обеспечить эффективную деятельность комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирование единого реестра таких лиц.

Предполагается, что правительство будет обеспечивать ежегодное проведение мероприятий к международному дню насильственных мер 30 августа. Подобные мероприятия должны будут обеспечивать облгосадминистрации и Киевская горгосадминистрация.

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