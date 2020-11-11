Все нас знают и опасаются, - Зинченко о сборной Украины

11 ноября, 2020, 20:17

Полузащитник Александр Зинченко убежден, что в ближайших матчах сборная Украины вернется на тот уровень, который был в отборе Евро-2020

Об этом сообщает sport.ua.

Зинченко считает, что после отбора Евро-2020 сборную Украины знают и опасаются.

"Сделаем упор на структуре игры. Нужно вспоминать те связи и тот уровень, который был раньше. Я об отборе на Евро. Нужно настраивать игру, потому что впереди нас ждет чемпионат Европы. Я считаю, что наша сборная хорошо о себе дала знать, все нас знают и опасаются. Относятся серьезнее, чем раньше", - считает Зинченко.

Матч Польша - Украина состоится сегодня в Хожуве и начнется в 21:45.

10 ноября стало известно, что форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит товарищеский матч против Украины.

11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил Тараса Степаненко вне заявки на товарищеский матч с Польшей.

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