В Украине на 103 году жизни скончалась последняя ветеран Зимней войны между СССР и Финляндией
Об этом сообщает Украинская служба ВВС.
Последний известной участнице вторжения в Финляндию, которая проживала в Украине, 30 октября исполнилось 102 года.
Екатерина Прохоровна Толстая прошла войну военным медиком. К 80-й годовщине начала войны ВВС разыскала Екатерину Прохоровну и сделала с ней интервью.
Вместе с дочерью Татьяной Зинич она жила рядом с Парком славы, возле Киево-Печерской лавры в столице.
На советско-финскую войну ее мобилизовали в 21 год, тогда она заканчивала обучение на медика в Харькове.
В 1941 году Екатерина Прохоровна пошла на войну в медицинскую службу и прошла ее до Берлина. Среди ее наград - медали за освобождение Варшавы и взятие Берлина.
После Второй мировой войны Екатерина Толстая вернулась в Харьков и там познакомилась с будущим мужем - военным летчиком. Она вырастила троих детей и работала до пенсии сельским медиком на Полтавщине.
Украинская служба ВВС рассказывает, что Екатерина Толстая давно смогла оформить себе статус участника боевых действий и получить льготы. Однако оформить льготы как инвалиду войны было невозможно, особенно во времена СССР.
Как пояснила Екатерина Толстая в последнем прижизненном интервью, до 2015 года в Украине давали льготы ветеранами "Великой Отечественной", которую считали с июня 1941 года. После закона о декоммунизации, льготы начали распространяться на ветеранов именно Второй мировой, частью которой была Зимняя война.
Фото - ВВС:
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