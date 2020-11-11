В Украине на 103 году жизни скончалась последняя ветеран Зимней войны между СССР и Финляндией

Об этом сообщает Украинская служба ВВС.

Последний известной участнице вторжения в Финляндию, которая проживала в Украине, 30 октября исполнилось 102 года.

Екатерина Прохоровна Толстая прошла войну военным медиком. К 80-й годовщине начала войны ВВС разыскала Екатерину Прохоровну и сделала с ней интервью.

Вместе с дочерью Татьяной Зинич она жила рядом с Парком славы, возле Киево-Печерской лавры в столице.

На советско-финскую войну ее мобилизовали в 21 год, тогда она заканчивала обучение на медика в Харькове.

В 1941 году Екатерина Прохоровна пошла на войну в медицинскую службу и прошла ее до Берлина. Среди ее наград - медали за освобождение Варшавы и взятие Берлина.

После Второй мировой войны Екатерина Толстая вернулась в Харьков и там познакомилась с будущим мужем - военным летчиком. Она вырастила троих детей и работала до пенсии сельским медиком на Полтавщине.

Украинская служба ВВС рассказывает, что Екатерина Толстая давно смогла оформить себе статус участника боевых действий и получить льготы. Однако оформить льготы как инвалиду войны было невозможно, особенно во времена СССР.

Как пояснила Екатерина Толстая в последнем прижизненном интервью, до 2015 года в Украине давали льготы ветеранами "Великой Отечественной", которую считали с июня 1941 года. После закона о декоммунизации, льготы начали распространяться на ветеранов именно Второй мировой, частью которой была Зимняя война.

Фото - ВВС: