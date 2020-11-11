В США нашли для Ломаченко еще одного опасного соперника
С такой инициативой выступил эксперт ESPN Макс Келлерман в twitter.
По его словам, он хотел бы, чтобы Дэвис в следующем бою подрался с Ломаченко.
"Они оба выступают втором полулегком и легком весе. Ломаченко возвращается после жесткой поражения от Лопеса, а Джервонта получил яркую победу. Я помню первое поражение Ломаченко от Салидо. Уже в следующем бою он подрался с Гэри Расселом и" сводил его в школу "Я хочу увидеть бой Ломаченко с Дэвисом", - сказал Келлерман.
26-летний Джервонта Дэвис выиграл все свои 24 поединка на профессиональном ринге. Американец 31 октября нокаутировал мексиканца Лео Санта Круза и защитил титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) и WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).
. @MaxKellerman would like to see @Gervontaa fight @VasylLomachenko next. #MaxOnBoxing pic.twitter.com/HAKlRVGmRq- ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 9, 2020
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече ..
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер планирует вернуться на ринг весной 2021 .
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