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Espreso.tvСпортВ США нашли для Ломаченко еще одного опасного соперника

В США нашли для Ломаченко еще одного опасного соперника


фото: BoxingScene
Украинский боксер Василий Ломаченко предложили провести бой с чемпионом мира WBA в легком весе американцем Джервонтою Дэвисом

С такой инициативой выступил эксперт ESPN Макс Келлерман в twitter.

По его словам, он хотел бы, чтобы Дэвис в следующем бою подрался с Ломаченко.

"Они оба выступают втором полулегком и легком весе. Ломаченко возвращается после жесткой поражения от Лопеса, а Джервонта получил яркую победу. Я помню первое поражение Ломаченко от Салидо. Уже в следующем бою он подрался с Гэри Расселом и" сводил его в школу "Я хочу увидеть бой Ломаченко с Дэвисом", - сказал Келлерман.

26-летний Джервонта Дэвис выиграл все свои 24 поединка на профессиональном ринге. Американец 31 октября нокаутировал мексиканца Лео Санта Круза и защитил титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) и WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).

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