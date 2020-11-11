В США нашли для Ломаченко еще одного опасного соперника

11 ноября, 2020, 14:44

Украинский боксер Василий Ломаченко предложили провести бой с чемпионом мира WBA в легком весе американцем Джервонтою Дэвисом

С такой инициативой выступил эксперт ESPN Макс Келлерман в twitter.

По его словам, он хотел бы, чтобы Дэвис в следующем бою подрался с Ломаченко.

"Они оба выступают втором полулегком и легком весе. Ломаченко возвращается после жесткой поражения от Лопеса, а Джервонта получил яркую победу. Я помню первое поражение Ломаченко от Салидо. Уже в следующем бою он подрался с Гэри Расселом и" сводил его в школу "Я хочу увидеть бой Ломаченко с Дэвисом", - сказал Келлерман.

26-летний Джервонта Дэвис выиграл все свои 24 поединка на профессиональном ринге. Американец 31 октября нокаутировал мексиканца Лео Санта Круза и защитил титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) и WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече ..

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер планирует вернуться на ринг весной 2021 .

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