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Espreso.tvОбществоВ Румынии нашли похищенные редкие книги с сочинениями Галилея и Ньютона

В Румынии нашли похищенные редкие книги с сочинениями Галилея и Ньютона

В румынском селе нашли похищенные в 2016 году редкие книги, среди которых произведения Галилея и Ньютона

Об этом сообщает ВВС.

Книги стоимостью около $3,3 млн долларов США похитили со склада в британском городе Фелта в Западном Лондоне. Далее преступники перевезли книги в Румынию.

Позже за ряд краж были арестованы 12 мужчин, среди преступлений которых - кража из центра растаможки Frontier Forwarding в Фелтеми, а среди похищенного - редкие издания Данте, эскизы испанского художника Франциско де Гойя, а также сочинения Галилео Галилея и Исаака Ньютона XVI-XVII веков.

Книги принадлежали трем торговцам - двум итальянцам и немцу. Издания нашли спрятанными под домом в румынском селе. Из 240 книг детективам не удалось найти четыре.

Кроме того, 83 книги получили различные повреждения из-за небрежной транспортировки и хранения под бетонным полом.

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