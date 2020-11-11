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Espreso.tvОбществоВ Киеве больных неинфекционными заболеваниями будут госпитализировать в клиники НАН и МЗ

В Киеве больных неинфекционными заболеваниями будут госпитализировать в клиники НАН и МЗ


фото: reuters
Киевлян, страдающих неинфекционными заболеваниями, отныне будут госпитализировать в клиники Национальной академии наук и Минздрава Украины

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба ведомства.

"Речь идет о больных с патологиями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, с острыми неврологическими состояниями, нейроинфекционного профиля, а также терапевтических больных и пациентов с острой хирургической патологией", - отметила Валентина Гинзбург.

Среди медицинских учреждений, принимающих киевлян: ГУ "Институт кардиологии им. Стражеско АМН Украины", ГУ "Институт нейрохирургии им. А. П. Ромаданова Национальной академии медицинских наук Украины", ГУ "Республиканская клиническая больница МЗ Украины", ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова АМН Украины "и другие.

По ее словам, такое решение принято на фоне значительного осложнения эпидемической ситуации и увеличит возможности коммунальных медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

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