В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, погиб один человек

11 ноября, 2020, 09:49

В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей погиб 1 человек и еще 2 пострадали

Об этом сообщает ГУ ДСЧС Украины в Днепропетровской области.

"11 ноября в 1:36 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района города Днепр, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей", - говорится в сообщении.

Произошло столкновение пяти автомобилей. Легковушка Infiniti, двигаясь по Слобожанской проспекта, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Honda. В результате столкновения Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора (Audi и два автомобиля Mazda).

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка легковушки Honda от полученных травм погибла на месте. Двух пострадавших: водителя Honda и пассажира Infiniti госпитализированы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb