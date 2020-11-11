В Австралии полиция арестовала 14 мужчин в рамках дела о международной сети педофилов, спасая 46 детей

Одноа из самых серьезных дел возбудили в отношении подозреваемого, который работал в детском центре в штате Новый Южный Уэльс и имел доступ к 30 детям, заявила полиция. 27-летнему мужчине предъявлено более 300 обвинений, включая сексуальное насилие. Его 22-летнему партнеру также предъявлены обвинения.

В полиции рассказали, что уведомили об инциденте семьи детей, посещающих центр

Каждый следующий ордер приводил к выявлению большего количества возможных правонарушителей и большего количества детей, которых нужно спасти", - говорится в сообщении полиции.

Среди подозреваемых - от 20 до 48 лет - футбольный тренер, электрик, шеф-повар, работник супермаркета и смотритель за людьми с инвалидностью.

Восемь мужчин арестовали в Новом Южном Уэльсе, еще по три ареста осуществили в Квинсленде и Западной Австралии. Полиция не разглашает деталей по расследованию за рубежом.