В Австралии полиция арестовала 14 мужчин в рамках дела о международной сети педофилов, спасая 46 детей
Об этом сообщает ВВС.
Полиция Австралии заявила, что спасла 46 детей и арестовала 14 мужчин в рамках расследования дела о международной сети, члены которой обвиняют в надругательстве над детьми. Дети становились жертвами ряда преступлений, в частности подвергались сексуальному насилию и другим формам эксплуатации.
Отмечается, что в ходе следствия осуществлены также три ареста в США и определение подозреваемых в Европе, Азии, Канаде и Новой Зеландии.
Жертвы были в возрасте от 16 месяцев до 15 лет, сообщает Федеральная полиция Австралии. Шестнадцать жертв посещали один детский центр.
14 мужчинам выдвинули 828 обвинений в надругательстве над детьми, а также обвинения в зоофилии с участием четырех животных. Власти заявили, что члены сети изготавливали и распространяли в интернете фото- и видеоматериалы.
Одноа из самых серьезных дел возбудили в отношении подозреваемого, который работал в детском центре в штате Новый Южный Уэльс и имел доступ к 30 детям, заявила полиция. 27-летнему мужчине предъявлено более 300 обвинений, включая сексуальное насилие. Его 22-летнему партнеру также предъявлены обвинения.
В полиции рассказали, что уведомили об инциденте семьи детей, посещающих центр
Каждый следующий ордер приводил к выявлению большего количества возможных правонарушителей и большего количества детей, которых нужно спасти", - говорится в сообщении полиции.
Среди подозреваемых - от 20 до 48 лет - футбольный тренер, электрик, шеф-повар, работник супермаркета и смотритель за людьми с инвалидностью.
Восемь мужчин арестовали в Новом Южном Уэльсе, еще по три ареста осуществили в Квинсленде и Западной Австралии. Полиция не разглашает деталей по расследованию за рубежом.
"Эти мужчины, вероятно, изготовляли материалы, содержащие надругательство над детьми, для растленного удовлетворения своих единомышленников, совершенно не задумываясь о длительном воздействии их действий на этих детей", - заявил руководитель полиции Кристофер Вудс.
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