В 2021 году в Украине начнут устанавливать вышки 5G
Об этом во время заседания правительства сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает "Еспресо.TV".
"Уже в следующем году мы планируем разворачивать экспериментальные зоны, чтобы можно было протестировать 5G с различными операторами. Это будут физические территории", - сказал он.
В то же время он заявил о планах "максимально коммуницировать с украинцами для того, чтобы доносить преимущества этой технологии, потому что есть разные мнения по развитию 5G".
Федоров отметил, что утвержденный правительством план внедрения технологии связи пятого поколения 5G предусматривает выдачу операторам первых лицензий в конце 2021 года.
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