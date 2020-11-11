Украинец Аникеев отобрал у россиянина титул чемпиона мира по шашкам
Об этом сообщает Sport.ua .
На чемпионате мира по "быстрым" стоклеточным шашкам в Анталии (Турция) Юрий Аникеев стал третьим в турнире по блицу и победил в соревнованиях по рапиду.
На пути к победе украинец победил действующего чемпиона мира по шашкам россиянина Александра Георгиева.
"Выступлением на турнире я очень доволен. В стоклеточных шашках результаты мне даются сложнее чем на малой доске, поэтому рад, что удалось победить. Это уже вторая моя золотая медаль в быстрой программе. На пути к золоту удалось обыграть действующего чемпиона мира по шашкам-100 Александра Георгиева из России, добавляет еще больше положительных эмоций ", - сказал Аникеев.
- Напомним, в 2017 году Юрий Аникеев получил три года дисквалификации от Международной федерации шашек (IDF). Причина такого наказания - якобы нарушение этического кодекса.
- Со стороны россиян из руководства Международной федерации шашек раздавались упреки относительно выступлений Аникеева в вышиванке.
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