Степанов назвал температуру до 38 градусов одним из симптомов легкого течения COVID-19
11 ноября, 2020, 10:32
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .
"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствие желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.
По его словам, повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. При приеме жаропонижающих препаратов сразу снижается температура.
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