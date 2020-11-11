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Espreso.tvОбществоСтепанов назвал температуру до 38 градусов одним из симптомов легкого течения COVID-19

Степанов назвал температуру до 38 градусов одним из симптомов легкого течения COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствие желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.

По его словам, повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. При приеме жаропонижающих препаратов сразу снижается температура.

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