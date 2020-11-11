Стало известно, где в Украине покажут возвращения Майка Тайсона на ринг

11 ноября, 2020, 12:12

Бой американских ветеранов бокса Майка Тайсона и Роя Джонса в Украине будет транслироваться на платформе MEGOGO

Об этом сообщает MEGOGO .

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и экс-обладателем титулов в четырех дивизионах Роем Джонсом состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе (США).

Боксеры поспорят титул WBC (Всемирного боксерского совета) Black Lives Matter.

В Украине поединок будет транслировать MEGOGO.

Поединок между 51-летним Джонсом и 54-летним Тайсоном был запланирован на сентябрь, но его решили перенести на ноябрь 2020 года.

11 августа стало известно, что бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен с сентября на ноябрь .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb