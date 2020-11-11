Штраф Зеленского: КСУ открыл производство по неприкосновенности президента во время нарушения карантина

11 ноября, 2020, 07:16

Конституционный суд Украины открыл производство в ответ на запрос растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента к административной ответственности

Об этом сообщает Радио Свобода , которое направило в КСУ соответствующий запрос.

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу", - рассказали в Конституционном суде.

Напомним, что 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Зеленский с делегацией попил кофе внутри помещения местного кафе в нарушение карантинных ограничений. После того, как фото обнародовала пресс-служба президента сетью распространилась критика нарушения карантина.

10 июня полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, включая президента.

22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования неприкосновенности президента. Хмельницкий суд интересуется, возможно ли привлечь Зеленского к административной ответственности за совершение правонарушения при исполнении полномочий.

18 сентября пленум Верховного суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный суд Украины.

Читайте также: Зеленскому, Ляшко и Ермаку выписали штрафы за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком

10 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что штраф за нарушение карантина стал его самым дорогим кофе в жизни