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Espreso.tvОбществоШкарлет: Отказ от 12-летнего школьного образования - это фейк

Шкарлет: Отказ от 12-летнего школьного образования - это фейк

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заверил, что об отмене 12-летнего школьного образования речь не идет

Об этом и.о. министра Шкарлет написал в своем Telegram.

Он уверяет, что нет ничего плохого в том, что дети будут заканчивать школу в 18-19 лет.

"Например, в некоторых федеральных землях Германии ребенок не сможет поступить в магистратуру, если в нее предварительно форуме 15,5 года обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата", - рассказал Шкарлет.

В общем глава Минобразования считает, что эффективная система образования для детей, родителей и педагогов будут строить именно на базе 12-летней школы.

"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия открыта. И пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать", - подытожил Шкарлет.

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