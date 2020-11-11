Руслан Кошулинский поддержал Олега Синютку

11 ноября, 2020, 19:37

Об этом пишет пресс-служба Олега Синютки.

"Кого устраивает транспортная схема, которая есть сегодня во Львове, тот пусть поддерживает Садового, а кого не устраивает то, что сегодня делается во Львове, тот должен голосовать за другого кандидата - Олега Синютку", - заявил Руслан Кошулинский в эфире одного из львовских телеканалов.

Я бы рекомендовал львовянам делать выбор в пользу того кандидата, который предложил лучшее видение развития Львова. Я как житель Лычаковского района Львова отдал бы свой голос за кандидата, который предлагает лучшее решение проблем города, и это Олег Синютка.