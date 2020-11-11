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Espreso.tvОбществоРуслан Кошулинский поддержал Олега Синютку

Руслан Кошулинский поддержал Олега Синютку


фото: olegsynyutka.lviv.ua
Лидер ВО "Свобода" во Львовской области, кандидат на львовского мэра Руслан Кошулинский, занявший третье место в первом туре выборов, поддержал кандидатуру Олега Синютки во втором туре выборов главы Львовской ОТГ

Об этом пишет пресс-служба Олега Синютки.

"Кого устраивает транспортная схема, которая есть сегодня во Львове, тот пусть поддерживает Садового, а кого не устраивает то, что сегодня делается во Львове, тот должен голосовать за другого кандидата - Олега Синютку", - заявил Руслан Кошулинский в эфире одного из львовских телеканалов.

Я бы рекомендовал львовянам делать выбор в пользу того кандидата, который предложил лучшее видение развития Львова. Я как житель Лычаковского района Львова отдал бы свой голос за кандидата, который предлагает лучшее решение проблем города, и это Олег Синютка.

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