Руслан Кошулинский поддержал Олега Синютку
11 ноября, 2020, 19:37
Лидер ВО "Свобода" во Львовской области, кандидат на львовского мэра Руслан Кошулинский, занявший третье место в первом туре выборов, поддержал кандидатуру Олега Синютки во втором туре выборов главы Львовской ОТГ
Об этом пишет пресс-служба Олега Синютки.
"Кого устраивает транспортная схема, которая есть сегодня во Львове, тот пусть поддерживает Садового, а кого не устраивает то, что сегодня делается во Львове, тот должен голосовать за другого кандидата - Олега Синютку", - заявил Руслан Кошулинский в эфире одного из львовских телеканалов.
Я бы рекомендовал львовянам делать выбор в пользу того кандидата, который предложил лучшее видение развития Львова. Я как житель Лычаковского района Львова отдал бы свой голос за кандидата, который предлагает лучшее решение проблем города, и это Олег Синютка.
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