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Espreso.tvЭкономикаРоссия закроет торговые представительства в Украине и Литве

Россия закроет торговые представительства в Украине и Литве


фото: reuters
Правительство России решило закрыть торговые представительства в Литве и Украине

Об этом сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, соответствующее постановление 7 ноября подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации постановляет ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине", - говорится в опубликованном постановлении.

По информации издания, с предложением о закрытии этих представительств в сентябре выступило российское министерство промышленности и торговли.

В издании напомнили, что в 2019 году Россия впервые потеряла позиции крупнейшего торгового представительства Украины среди отдельных стран. В декабре 2018 года Россия ввела санкции на импорт более 200 товаров из Украины, а в апреле 2019 года в этот список добавили еще около 140 товаров. Кроме этого, экспорт некоторых российских товаров в Украину, преимущественно энергоресурсов, или был запрещен, или попал под новую систему разрешений.

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