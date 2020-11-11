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Espreso.tvСпортРоналду близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед": стороны уже начали переговоры

Роналду близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед": стороны уже начали переговоры


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" и португальский форвард Криштиану Роналду начали переговоры о трансфере

Об этом сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин в twitter.

Криштиану Роналду рассматривает возможность покинуть чемпионат Италии. Руководство туринского "Ювентуса" не против отпустить форварда из-за больших финансовых затрат на зарплату футболиста.

Контракт 35-летнего португальца действует до лета 2022-го года. В текущем сезоне Роналду провел 5 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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