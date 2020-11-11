11 ноября, 2020, 17:59

Английский "Манчестер Юнайтед" и португальский форвард Криштиану Роналду начали переговоры о трансфере

Об этом сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин в twitter.

Криштиану Роналду рассматривает возможность покинуть чемпионат Италии. Руководство туринского "Ювентуса" не против отпустить форварда из-за больших финансовых затрат на зарплату футболиста.

Контракт 35-летнего португальца действует до лета 2022-го года. В текущем сезоне Роналду провел 5 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

hristian Martin (@askomartin) November 10, 202

Напомним, 1 ноября Криштиану Роналду сделал дубль в матче чемпионата Италии против "Специи", который стал для португальца первым после выздоровления от коронавируса.

8 ноября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" сыграл в Риме вничью с "Лацио" .

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