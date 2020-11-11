Режиссер Васянович отказался от ордена, присужденного Зеленским

11 ноября, 2020, 14:31

Режиссер и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, который присудил президент Владимир Зеленский

Об этом он сообщил в комментарии LB.ua .

Васянович заявил, что не может принять государственную награду, которой его отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

"Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы. По странному стечению обстоятельств, эти" дела "в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене. Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика ", - отметил он.

Валентин Васянович - кинорежиссер, автор игровых фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и документального "Сумерки", оператор фильма "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

Напомним, Указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства" был издан 9 ноября.

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