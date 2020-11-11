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Espreso.tvОбщество"Изменения приблизят законодательство к международным стандартам": Гетманцев анонсировал законопроект о банковской системе

"Изменения приблизят законодательство к международным стандартам": Гетманцев анонсировал законопроект о банковской системе

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев анонсировал законопроект, предлагающий "долгожданные для банковского сообщества изменения"

Об этом Гетманцев написал в Facebook.

"Только что подписал банковский законопроект, который планируем завтра зарегистрировать. Это долгожданные для банковского сообщества изменения. Они приблизят наше законодательство к международным стандартам и лучшей надзорной практики центральных банков стран ЕС", - напсав Гетманцев.

По словам председателя парламентского комитета, законопроект предлагает ужесточить требования к банкам и системам внутреннего контроля и управления рисками, предусматривает введение новой структуры и требований к капиталам банков, а также новые надзорные инструменты.

"Будут ужесточены требования к совету банка и повышены требования к системе внутреннего контроля и управления рисками. Это позволит укрепить корпоративное управление в банках. Будет введена новая структура и требования к капиталу банков. Это позволит банкам оставаться стабильными, даже в кризисные периоды. Будут введены новые современные наблюдательные инструменты. Например, право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности", - написал Гетманнцев.

По мнению председателя комитета Рады, принятие законопроекта "позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам".

Только что подписал банковский законопроект, который планируем завтра зарегистрировать. Это долгожданные для банковского ...

Опубликовано Danil Getmantsev Среда, 11 ноября 2020 г.

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