"Я бы вообще хотел, чтобы футбольные матчи судил робот", - Михаил Кополовец в "Футбольном формате"

11 ноября, 2020, 11:25

Спортивный директор ФК "Минай" Михаил Кополовец в проекте "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо" эмоционально прокомментировал судейство в матче 9-го тура УПЛ против черниговской "Десны" - 0: 1

Об этом сообщает "Фуутбольний формат" на Еспресо.TV .

"Спасибо нашим футболистам, они выложились на 100%. Это был непрограшний матч, как минимум непрограшний. Опять ошибка судьи. Хочу, чтобы комитеты обратили немного внимания, потому что начинается какое-то произвол. Уже второй матч подряд" зашквар "идет - там на 93 -й минуте пенальти, здесь метровый офсайд. А потом обижаются, что мы комментируем работу судей.

А как комментировать? Значит, не футболисты определяют результат матча, а судья. Мне просто жаль, пусть этот судья зайдет в раздевалку и посмотрит ребятам в глаза. Метровый офсайд - человек не фиксирует. Мы уже видели повторы, мы же не идиоты, у нас есть люди, которые сразу смотрят.

Обидно, потому что хорошая команда "Десна". Так же с "Колосом" у нас непрограшний матч был, а на 93-й минуте арбитр ставит пенальти. Телефон уже красный. Президент даст премию, как за выигрыш. Он оценил работу футболистов. Разве футболисты виноваты, что судья занимается беспределом?

Вот вы судьи, вышли из первой лиги судить УПЛ (арбитр Роман Блавацкий проводил первый матч в УПЛ - прим. ФФ). Но, похоже, вы еще остались в Первой лиге. Такое ощущения. Не хочу никого обижать, но вы заставляете нас комментировать. Ладно бы один матч. Но вы постоянно ошибаетесь не в нашу пользу.

Я не хочу никого обижать, говорить, потому что потом обижаются, дисциплинарные проблемы у меня могут быть. Но я не могу молчать. Через вас наша команда будет на последнем месте. Я бы вообще хотел, чтобы матчи судил работ. Он не будет ошибаться.

VAR - работает, не работает, то такая трактовка момента, то другое. Есть опция пенальти - или даю, или не даю. Жаль, мне не смешно. Мне ехать в Ужгород в таком настроении тысячу километров. Хотя игра для команды минимум непрограшна была, а то и выигрышная.

По судейства в первом тайме ничего не могу сказать, но второй тайм - подменили людей. Метровый офсайд, ассистент арбитра видел этот момент, но не зафиксировал. Мы выглядим достойно, никому не проигрываем борьбу или по игре, только "Динамо".

Мы не проиграем никому - "Колосу", "Десне" разве мы проиграли? Им не жалко футболистов. Пришел, осудил. Поднял или не поднял флаг - завтра он уже забудет. А зачем мы готовим команду, едем сюда, если судья решает исход матча? Вот он так решил, такой результат ", - очень эмоционально сказал Кополовец в" Футбольном Формате ".

Напомним, 7 ноября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Минай" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb