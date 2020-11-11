"В тяжелых матчах и пдобываются самые высокие места чемпионата", - Андрей Тотовицкий в "Футбольном формате"

11 ноября, 2020, 14:56

Полузащитник черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий в программе "Футбольный Формат" прокомментировал итог матча 9-го тура УПЛ против ФК "Минай"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мы показали в матче характер, тем более, что поле очень тяжелое было, и играть на таком поле было очень трудно. Опять в концовке игры забили, снова Филипп Будковский отличился. Это наше время, точнее" Будковский-тайм ". Возможно, по моментах можно сказать, что хороший матч был, но если опять говорить о поле-то не слишком. Газон был в ужасном состоянии. Поэтому, было трудно что-то интересное показать. Мы техническая команда, которая зависит от игровых условий, от качества поля.

Если взять второй тайм, то по сравнению с первой половиной мы стали больше доминировать над "проходят", и взяли под контроль игру уже. И этот гол забит - к этому все шло. Мы чувствовали, что дожмем соперников.

В последнее время все очень устали. Сейчас будет пауза на матчи сборных, поэтому немного отдохну. Сейчас мы очень довольны этой победой, ведь клуб ставит задачу на сезон и мы боремся за призовые места. И вот в таких тяжелых матчах и приобретаются самые высокие места чемпионата ", - отметил Тотовицкий в" Футбольном Формате ".

Напомним, 7 ноября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Минай" 1: 0.

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