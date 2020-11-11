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Espreso.tvСпорт"Реал" предложил новый контракт капитану

"Реал" предложил новый контракт капитану


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" предложил новый контракт капитану команды Серхио Рамосу

Об этом сообщает Calciomercato.

Рамосу предложили контрактное соглашение, которое предусматривает сотрудничество до лета 2022-го года. Финансовые условия не изменятся.

По информации источника, за ситуацией вокруг защитника следят французский ПСЖ и туринский "Ювентус". Европейские топ-клубы хотели бы бесплатно получить Серхио Рамоса.

В текущем сезоне Рамос провел за "Реал" 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.

Вместе со сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз чемпионат мира по футболу (2010).

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